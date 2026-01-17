Manchester ist Rot! United gewinnt Derby gegen City

Manchester United hat Interimscoach Michael Carrick ein glanzvolles Debüt beschert. Die „Red Devils“ gewannen am Samstag zum Auftakt der 22. Runde der englischen Fußball-Premier-League daheim das Derby gegen Manchester City 2:0.

Bryan Mbeumo (65.) und Patrick Dorgu (76.) sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Sieg, der United nicht nur drei Zähler, sondern auch den vorübergehenden Sprung auf Rang vier einbrachte. City droht indes, den Anschluss an Arsenal zu verlieren.

Die Carrick-Truppe zeigte eine beherzte Leistung, die zunächst unbelohnt blieb. Amad Diallo (33.) und Bruno Fernandes (41.) trafen in der ersten Hälfte, aber jeweils aus Abseitsposition. Nach der Pause scheiterten Diallo, Casemiro (je 57.) und Mbeumo (63.) an einem glänzend reagierenden Gianluigi Donnarumma. Mbeumo brach schließlich den Bann und netzte nach Fernandes-Vorlage mit links. Der Däne Dorgu entschied kurz darauf die Partie nach Vorarbeit von Matheus Cunha. Diallo traf in der Schlussphase noch die Stange (89.), ein Tor von Mason Mount wurde erneut wegen Abseits aberkannt (92.). Nach drei Remis gegen Liga-Nachzügler sowie dem FA-Cup-Aus gelang United somit ein Befreiungsschlag.

City hingegen droht nach einer schwachen Leistung und der ersten Pleite nach 13 Pflichtspielen ohne Niederlage, weiter Boden auf Leader Arsenal einzubüßen. Der Rückstand könnte am Abend auf neun Zähler anwachsen, sollten die „Gunners“ bei Nottingham Forest gewinnen (ab 18:20 Uhr live auf Sky – mit Sky X kein Spiel verpassen!). Zudem könnte Platz zwei an Aston Villa verloren gehen.

Bild: Imago