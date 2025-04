ManCity bleibt auf Champions-League-Kurs

Der englische Fußball-Meister Manchester City hält trotz einer wechselhaften Saison weiter Kurs auf die Champions League. Im engen Rennen um die begehrten Plätze kam die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola im Duell gegen den direkten Konkurrenten Aston Villa zu einem glücklichen 2:1 (1:1) und verbesserte sich vorerst sogar auf Rang drei der Premier League.

Bernardo Silva (7.) brachte City mit Torwart Stefan Ortega und Ilkay Gündogan, aber weiterhin ohne Stürmerstar Erling Haaland, früh in Führung. Marcus Rashford glich per Elfmeter nach Videobeweis (18.) für Villa, das zuletzt fünf Siege in Serie geholt hatte, aus. Matheus Nunes gelang spät (90.+4) jedoch der umjubelte Siegtreffer. City hat nun 61 Punkte nach 34 Spielen auf dem Konto. Dahinter folgen Nottingham (60/33), Newcastle (59/33), Aston Villa (58/34) und Chelsea (57/33).

England könnte erstmals in der Geschichte der Champions League sogar sechs Teilnehmer stellen. Neben den vier garantierten Startplätzen hat die Premier League bereits einen fünften Teilnehmer aufgrund des starken Abschneidens in dieser Europapokal-Saison sicher. Dazu könnten sich Manchester United oder Tottenham Hotspur über die Europa League für die Königsklasse qualifizieren.

Liverpool vor 20. Meistertitel

Am Mittwoch könnte der FC Liverpool auf der Couch englischer Meister werden. Bei einer Niederlage des einzig verbliebenen Konkurrenten FC Arsenal gegen Crystal Palace (ab 21:00 Uhr live auf Sky – streame mit Sky X!) stünde der 20. Titel bereits vorzeitig fest. Die Reds selbst spielen erst am Sonntag gegen Tottenham.

