ManCity erfährt Auftaktgegner für Club-WM

Fußball-Champions-League-Sieger Manchester City trifft im Halbfinale der Club-WM auf den Sieger der Partie zwischen Club Leon aus Mexiko und den Urawa Reds aus Japan.

Das ergab die Auslosung am Dienstag in Jeddah. Der Premier-League-Club mit Startrainer Pep Guardiola und Ex-Salzburg-Profi Erling Haaland steigt wie der noch zu bestimmende Gewinner des südamerikanischen Champions-League-Gegenstücks Copa Libertadores erst im Halbfinale in den Wettbewerb ein.

Die Fußball-Club-WM beginnt am 12. Dezember, das Finale ist für den 22. Dezember geplant. Das Turnier findet erstmals in Saudi-Arabien statt. Eröffnet wird es mit der Partie zwischen Gastgeber Al-Ittihad mit den Stars Karim Benzema und N’Golo Kanté sowie Auckland City FC aus Neuseeland. Der Sieger dieser Partie trifft dann auf den ägyptischen Verein Al Ahly FC, den Gewinner der afrikanischen Champions League, der von Ex-ÖFB-Trainer Marcel Koller trainiert wird. Zwischen diesen Clubs wird dann der Halbfinal-Gegner für den Gewinner der Copa Libertadores ermittelt.

(APA).

Beitragsbild: Imago.