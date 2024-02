An der Tabellenspitze der Premier League bleibt es weiterhin spannend. Spitzenreiter Liverpool fuhr beim 3:1 über Burnley ebenso drei Punkte ein wie seine Verfolger Manchester City und Arsenal London. ManCity empfängt Chelsea beim „Match of the Week“ – live und exklusiv bei Sky.

Mit dem 6:0 bei West Ham und ihrem vierten Sieg in Folge setzten die Gunners ein Ausrufezeichen, doch auch die Elf von Guardiola durfte sich dank des Doppelpacks von Erling Haaland über den bereits 10. Pflichtspielsieg am Stück freuen. Haaland, der nach 77 Tagen erstmals wieder traf und dennoch die Torschützenliste mit 16 Treffern anführt, möchte nun gegen den FC Chelsea nachlegen.

Das „Match of the Week” aus dem Etihad Stadium am Samstag ab 18:00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein live auf Sky Sport Austria 7 – Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert

Zusatzfeed „Data Zone“ auf Sky Sport Mix

FC Brentford – FC Liverpool bereits ab 13:20 Uhr am Samstag auf Sky Sport Austria 1

Luton Town – Manchester United am Sonntag ab 17:20 Uhr auch in UHD

Sky zeigt am Samstag, Sonntag und Montag alle zehn Spiele des 25. Spieltags der Premier League, acht davon live

Women’s Super League: Chelsea gegen ManCity am Freitag, Arsenal gegen ManUnited am Samstag und Brighton & Hove Albion gegen Liverpool am Sonntag live

Alle Premier League Spiele der Saison 2023/2024 in voller Länge, davon über 250 Partien live – nur auf Sky

Sky bleibt bis 2028 das Zuhause der Premier League

Ab 18.00 Uhr begrüßen die Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein sowie Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen zum „Match of the week“ auf Sky Sport Austria 7, für das auf Sky Sport Mix das Zusatzfeed „Data Zone“ angeboten wird.



Zuvor gastieren am Mittag Jürgen Klopp und seine Reds beim FC Brentford. Die Partie ist ab 13:20 Uhr auf Sky Sport Premier League zu sehen.

Sky zeigt am Samstag, Sonntag und Montag alle zehn Spiele des 25. Spieltags der Premier League, acht davon live, u. a. Burnley gegen Arsenal am Samstagnachmittag auf Sky Sport Mix und das Match Luton Town gegen Manchester United, das Sky Q Kund:innen zusätzlich in UHD genießen können. Den Abschluss bilden am Montagabend ab 20:50 Uhr der FC Everton und Crystal Palace. Der Londoner Klub liegt in der Premier League derzeit nur auf Rang 15, kassierte in den vergangenen vier Spielen drei Niederlagen und 14 Gegentore.



Bis mindestens 2028 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch zukünftig das Zuhause der Premier League in Österreich. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2027/28. In der aktuellen Saison überträgt Sky alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Der 25. Spieltag der Premier League bei Sky:

Freitag:

WSL: 20:00 Uhr: FC Chelsea – Manchester City live auf Sky Sport Premier League



Samstag:

WSL: 12:50 Uhr: FC Arsenal – Manchester United live auf Sky Sport Mix



13:20 Uhr: FC Brentford – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League



15:50 Uhr: FC Burnley – FC Arsenal live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: Tottenham Hotspur – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Premier League

16.00 Uhr: FC Fulham – Aston Villa im Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App



18:00 Uhr: „Match of the week”: Manchester City – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 7 und Sky Sport Premier League



Sonntag:

WSL: 12:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Liverpool Sky Sport Mix



14:50 Uhr: Sheffield United – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League



17:20 Uhr: Luton Town – Manchester United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

16:00 Uhr: Box2Box – Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Everton – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

