ManCity vor Rekordtransfer

Elliot Anderson könnte der teuerste Transfer in der Geschichte der Premier League werden.

Denn die Ablösesumme für Anderson beträgt inklusive aller Bonuszahlungen zwischen 140 und 150 Millionen Euro. Den bisherigen Rekord auf der Insel hält Alexander Isak, der 2025 für 145 Millionen Euro von Newcastle United zum FC Liverpool wechselte.

Anderson wird in Manchester einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Der Medizincheck soll in den USA stattfinden. Dort spielt der 23-jährige Mittelfeldspieler derzeit mit der englischen Nationalmannschaft bei der WM. Bei den Spielen gegen Kroatien (4:2) und Ghana (0:0) stand der Nottingham-Profi jeweils in der Startelf von Thomas Tuchel.