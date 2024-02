Schmid über Bamba-Abgang: „Schmerzhaft für den WAC“

WAC-Trainer Manfred Schmid war in der 215. Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis zu Gast. Der 52-Jährige äußerte sich u.a. über den Abgang von Torjäger Mohamed Bamba sowie die Neuverpflichtungen Cheick Mamadou Diabate und Sankara Karamoko:

…über den Rekordtransfer Mohamed Bamba: „Bamba habe ich mir sehr oft und lange angesehen. Es war schwer, nicht zu erkennen, welche Qualität er hat. Am Ende war es so, dass er aus der zweiten israelischen Liga gekommen ist, und ich musste mich gegen gewisse Leute durchsetzen, die meinten, ob das reicht und er die Qualität hat. Beim Fitnesszustand war er in einem Katastrophenzustand. Als er gekommen ist, war er bei 50% und hatte Probleme, die Trainings durchzustehen. Er hat vieles mit seiner Willensleistung und Mentalität gemacht. Es überrascht mich nicht, dass, wenn er bei 100% ist, jede Woche in Frankreich ein Tor macht. Für uns ist es schmerzhaft, aber wir haben viele junge Spieler, die nachschieben und ich bin zufrieden mit meinen Jungs.“

…über die Neuzugänge Cheick Mamadou Diabate und Sankara Karamoko: „Für die Jungs ist es etwas Neues. Der eine kommt aus Israel, der andere aus der Elfenbeinküste. Man muss sich um sie kümmern und kann sie nicht in eine Wohnung stecken und hoffen, dass es funktioniert. Die Jungs haben Gefühle. Da gehört Heimweh und Familie dazu. Für die Zukunft des WAC haben wir wieder zwei gute Spieler.“

Bild: GEPA