Sky Info: Manfred Schmid wird Trainer des Wolfsberger AC

Manfred Schmid übernimmt das Traineramt beim Wolfsberger AC. Laut Sky-Informationen gibt es eine mündliche Einigung über eine Zusammenarbeit, unterschrieben ist das Arbeitspapier allerdings noch nicht. Der Vertrag des 52-Jährigen bei der Wiener Austria wurde in der vergangenen Woche aufgelöst.

Schmid übernimmt beim WAC von Robin Dutt, der nach der 1:2-Niederlage beim TSV Hartberg vom Verein freigestellt wurde. Die Wolfsberger stehen in der aktuellen Saison erstmals seit der Ligareform in der Qualifikationsgruppe.

Schmid wurde in der Saison 2012/13 als Co-Trainer von Peter Stöger österreichischer Meister mit der Wiener Austria. An der Seite von Stöger führte Schmid den 1. FC Köln in der 2. Deutschen Bundesliga zum Meistertitel und Aufstieg. In der Saison 2017/18 war der 52-Jährige erneut als Co von Stöger bei Borussia Dortmund aktiv.

Zu Beginn der vergangenen Saison übernahm Schmid als Cheftrainer bei Austria Wien und führte die finanziell angeschlagenen Veilchen auf Endrang drei und in die Conference League. Nach durchwachsenen Ergebnissen in der Herbstsaison wurde Schmid im Dezember entlassen.

UPDATE: Mittlerweile ist die Tinte trocken und es offiziell. Manfred Schmid ist neuer Trainer beim WAC!

Bild: GEPA