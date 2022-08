Mangel an Loyalität: Alpine-Teamchef enttäuscht von Piastri

Nach dem überraschenden Wechsel von Altstar Fernando Alonso zu Aston Martin verkündete Alpine am Anfang der Woche, dass Oscar Piastri dessen Cockpit übernehmen würde. So weit, so gut.

Allerdings: Nur wenige Stunden später sorgte Piastri selbst für eine überraschende Wendung und twitterte: „Ich habe keinen Vertrag mit Alpine für 2023 unterschrieben. Ich werde nächstes Jahr nicht für Alpine fahren.“ Die Mitteilung des Rennstalls sei falsch und mit ihm nicht abgesprochen gewesen. Das Chaos war perfekt, zumal sich Alpine im Recht sieht. Szafnauer enthüllt eigentlichen Alpine-Plan „Wir glauben, dass unsere Mitteilung rechtlich korrekt ist, mehr haben wir dazu aber nicht zu sagen“, hieß es danach von Seiten des Rennstalls. Piastri soll sich angeblich bereits mit McLaren über ein Engagement für 2023 einig sein. Ob der Fall nun vor der Vertragskammer des Weltverbandes FIA landet, ist offen. Mit Otmar Szafnauer hat sich nun der Teamchef der Franzosen zu Wort gemeldet. „Wir haben einen Vertrag mit Piastri, den er im November unterschrieben hat. Wir haben mit unseren Anwälten gesprochen und sie haben uns gesagt, dass es sich um einen verbindlichen Vertrag handelt, also erlaubt uns ein Teil dieses Vertrags, Oscar 2023 in eines unserer Autos zu setzen, deshalb haben wir die Pressemitteilung veröffentlicht“, erklärte der US-Rumäne im Interview mit der spanischen Zeitung El Confidencial und weiter: „Es gab auch eine Option für 2023, mit der wir ihn an ein anderes Team ausleihen konnten.“ Dies sei laut Szafnauer auch der Plan A von Alpine gewesen. „Eigentlich wollten wir Fernando [Alonso] noch ein Jahr behalten und Oscar [Piastri] für 2023 ausleihen.“ Dieser Plan sei aber geändert worden, nachdem das Team die Nachricht von Alonso Abschied erhalten habe. Szafnauer von Piastri enttäuscht Auf die Frage, warum Piastri zu einem anderen Team wechseln und nicht bei Alpine bleiben will, hat Szafnauer selbst auch keine klare Antwort parat. „Ich denke, das ist eine Frage für Piastri, denn ich verstehe es auch nicht.“ Der 57-Jährige zeigte sich enttäuscht vom Verhalten des jungen Australiers. „Wir haben ihn unterstützt. Es sollte eine gewisse Loyalität gegenüber der Tatsache bestehen, dass wir buchstäblich Millionen und Abermillionen von Euro investiert haben, um ihn auf die Formel 1 vorzubereiten“, so Szafnauer. (skysport.de) / Bild: Imago