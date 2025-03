Manipulationsskandal: FIS suspendiert drei weitere Norweger

Der Skandal rund um manipulierte Skisprunganzüge im norwegischen Team, der vor knapp einer Woche bei der WM in Trondheim bekannt wurde, zieht immer weitere Kreise. Am Donnerstag gab FIS-Pressesprecher Bruno Sassi bei einer Pressekonferenz am Holmenkollen bekannt, dass aufgrund von neuen Erkenntnissen drei weitere norwegische Springer suspendiert werden: Es handelt sich um Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal und Robert Johansson.

Dieses Trio war nur wenige Minuten zuvor im Training skurrilerweise noch an den Start gegangen. Pedersen und Sundal waren bei den Heim-Weltmeisterschaften in Trondheim Teil des Bronze-Quartetts im Teambewerb.

Bereits zuvor hatte der Ski-Weltverband FIS die norwegischen Springer Marius Lindvik und Johann André Forfang sowie drei Offizielle suspendiert und das Regelwerk nach dem Eklat von Trondheim für den Rest des Winters verschärft. Lindvik und Forfang beteuern, von den illegalen Praktiken nichts gewusst zu haben. Viele Experten und Skisprung-Kollegen halten das für unglaubwürdig.

Springerinnen und Kombiteams unauffällig

Sowohl bei Norwegens Skispringerinnen als auch bei beiden Teams der Nordischen Kombination gebe es bei den untersuchten Anzügen keine Auffälligkeiten, fügte Sassi an. „Wir haben es hier mit vorsätzlicher Manipulation zu tun“, sagte FIS-Rennleiter Sandro Pertile über das Vorgehen der Norweger beim zweiten WM-Einzel der Männer. Er wähnt den Weltverband bei der Aufarbeitung „auf einem guten Weg“.

Die verschärften Material-Regeln sehen wie am Mittwoch beschlossen vor, dass die Aktiven ab sofort bis zum Ende der Saison nur noch mit einem Sprunganzug antreten dürfen. Dabei muss es sich um einen Anzug handeln, der in diesem Winter bereits mit einem Identifikations-Chip ausgestattet wurde. Ein zweiter Anzug kann als Backup zur Verfügung stehen, falls der erste kaputtgeht.

Anzüge werden nach Wettkampf eingesammelt

Jeder ausgewählte Anzug soll vor dem (heutigen) Weltcup am Holmenkollen in Oslo zusammen mit den Sportlern kontrolliert werden. Die Sprunganzüge werden nach dem Wettkampf von Offiziellen der FIS eingesammelt. Rund 30 Minuten vor dem nächsten Training oder Wettbewerb sollen sie erneut ausgegeben werden. Die Änderungen gelten auch für die Nordische Kombination.

„Diese Maßnahmen sichern, dass unsere Materialkontrollen effizienter sind und die Kontrollore mehr Zeit für ihre Tests haben“, erklärten Sandro Pertile und Lasse Ottesen, die Renndirektoren für Skispringen und Nordische Kombination, unisono. Damit sei auch bewiesen, wie ernst die FIS diese Angelegenheit nehme. „Wir erwarten von den Teams volle Unterstützung, sodass es bis zum Ende der Saison faire Konkurrenzen geben kann.“

Aufnahmen aus Aufwärmraum der Österreicher

Inzwischen hatte ein polnischer Journalist erneut geheim aufgenommene Bilder veröffentlicht. Anders als bei den Norwegern, die in einer abgeklebten Stadion-Loge Anzüge manipuliert haben, ist diesmal nicht der Inhalt des Materials besonders heikel, sondern der Ort der Aufnahmen. Fix jedenfalls: Es handelt sich um Bilder von österreichischen Athleten im Aufwärmraum von Trondheim.

Jakub Balcerski vom Portal sport.pl teilte die ihm aus anonymer Quelle zugespielten Fotos. In diesen Bereich der Anlage kommen nur sehr wenige ausgewählte Menschen. Das Filmen, Fotografieren und Veröffentlichen in und aus diesen Bereichen ist vom Weltverband (FIS) streng untersagt. Der Österreichische Skiverband (ÖSV) wollte die geheim aufgenommenen Fotos auf Anfrage nicht kommentieren.

Der Autor weist zwar auf Auffälligkeiten bei Handschuhen, Schuhen und dem oberen Teil des Anzugs hin, räumt aber selbst ein, dass es keine Beweise oder echte Indizien für einen Betrug gebe. Österreich hatte am vergangenen Samstag als eine der ersten Nationen Protest gegen den Start der Norweger eingelegt und von der FIS in der Folge gefordert, alle WM-Ergebnisse des Gastgebers zu annullieren.

(APA)/Beitragsbild: GEPA