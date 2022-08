Maradonas Final-Trikot an Sammler Ordás „zurückgegeben“

via

via Sky Sport Austria

Das Trikot, das Fußball-Legende Diego Maradona im WM-Finale 1986 zwischen Argentinien und Deutschland (3:2) in Mexiko trug, ist dank Lothar Matthäus wieder in argentinischer Hand.

Der frühere deutsche Nationalspieler hatte das Jersey seit 36 Jahren in seinem Besitz, weil er es damals im Trikot-Tausch von seinem Gegenspieler erhalten hatte. In Madrid übergab er das hellblau-weiß gestreifte Hemd mit der Rückennummer 10 am Donnerstag dem Unternehmer und Sammler Marcelo Ordás.

Das Wandermuseum „Legends“ des Argentiniers besitzt eine der größten Trikotsammlungen der Welt. In den kommenden Monaten wird das Museum in der spanischen Hauptstadt einen festen Sitz bekommen. „Es war immer eine große Ehre, gegen ihn zu spielen, weil er einfach der Beste war“, sagte Matthäus über den im November 2020 mit nur 60 Jahren verstorbenen Maradona. Auf die Frage, ob er für das Hemd Geld erhalten habe, sagte der Ex-Profi: „Die Dankbarkeit der Argentinier hat keinen Preis.“

Ordás hob die „Großzügigkeit“ des Deutschen hervor. Das Museum des Argentiniers, der 1990 mit 17 Jahren seine Sammlung begann, wird in Madrid an der Puerta del Sol eine Ausstellungsfläche von insgesamt 4.200 Quadratmetern haben.

(APA)/Bild: IMAGO