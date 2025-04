Marc-Andre ter Stegen zurück im Torwarttraining beim FC Barcelona

Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona hat den nächsten Schritt Richtung Comeback gemacht. Ob der deutsche Nationaltorhüter in dieser Saison noch sein Comeback feiern kann, bleibt aber fraglich.

Der 32-Jährige nahm am Montag erstmals am gemeinsamen Torwarttraining beim spanischen Tabellenführer teil. „Zurück an der Arbeit mit den anderen Torhütern“, schrieb er auf X.

Ter Stegen hatte Patellasehnenriss

Ter Stegen fehlt den Katalanen und der DFB-Auswahl aufgrund eines Patellasehnenrisses im rechten Knie seit Mitte September. Ob er in dieser Saison noch sein Comeback feiern kann, bleibt fraglich. Mitte Februar hatte er mit dem individuellen Torwarttraining begonnen.

Trotz der guten Leistungen von Vertreter Oliver Baumann für die Nationalmannschaft hatte der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann ter Stegen zuletzt den Rücken gestärkt. „Wenn er zu hundert Prozent leistungsfähig ist, wird er die Nummer eins sein. Er hätte es verdient, ein großes Turnier zu spielen. Wir geben ihm die Zeit“, sagte Nagelsmann.

Beitragsbild: Imago