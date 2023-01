March und Welbeck schießen Liverpool in die Krise!

Der FC Liverpool verliert nach dem Spiel gegen Brentford auch das zweite Auswärtsspiel in Folge gegen Brighton & Hove Albion. Solly March und Danny Welbeck fixierten den 3:0-Sieg über die Reds.

Der deutsche Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem englischen Fußball-Topklub FC Liverpool in der Premier League auch das zweite Saisonspiel des Jahres verloren. Bei Brighton & Hove Albion patzten die Reds mit 0:3 (0:0) erneut und verpassten die Chance, Boden auf die Champions-Leauge-Plätze gutzumachen.

Für die Seagulls trafen Solomon March (46., 53.) und Danny Welbeck (81.). Kurz nach der Halbzeitpause verwertete der 28-Jährige March ein schönes Kombinationsspiel zum Führungstreffer, bevor er kurze Zeit später zum 2:0 ins rechte Eck traf. Walbeck ließ Verteidiger Joe Gomez vor dem 3:0 mit einem Heber alt aussehen.

Durch den Erfolg zieht Brighton in der Tabelle an Liverpool vorbei, der Jahresauftakt für Klopp und die Reds ist endgültig fehlgeschlagen. Nach der Liga-Pleite (1:3) gegen den FC Brentford waren die Reds im FA Cup nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen die Wolverhampton Wanderers an der Anfield Road hinausgekommen. Daher kommt es am 17. Januar zu einem Wiederholungsspiel bei den Wolves.

(SID)/Bild: Imago