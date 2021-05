Marco Grüll: „So eine Partie haben wir nie wieder“

via

via Sky Sport Austria

Andreas Heraf: „Dass das die Jungs so gemacht haben, hat mich überrascht und ich bin sehr stolz auf die Burschen.“

Thomas Reifeltshammer: „Was man dann braucht, in so einer Situation sind Zuschauer. Die waren dann voll dabei.“

Peter Stöger über den verpatzten Heimvorteil gegen Hartberg: „Das kotzt mich an.“

Patrick Pentz: „Ried war dann giftig und hat die Chance noch gewittert.“

SV Guntamatic Ried gewinnt gegen die FK Austria Wien mit 3:2. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

SV Guntamatic Ried – FK Austria Wien 3:2 (0:1)

Schiedsrichter: Alan Kijas

Andreas Heraf (Trainer SV Ried)

…über die Saison: „Ich muss sagen die Luft war völlig draußen, man hat es im Training gemerkt. Wie wenn man bei einer Luftmatratze den Stöpsel zieht – es war nichts mehr da. Ich musste im Training oft die Spieler erbitten bei der Sache zu bleiben, weil nach der schwierigen Sache war die Luft draußen. Ich habe gedacht, dass wir heute nichts mehr am Spiel ändern können. Dass das die Jungs so gemacht haben, hat mich überrascht und ich bin sehr stolz auf die Burschen.“

Marco Grüll (SV Ried)

…über die Partie: „So eine Partie haben wir nie wieder. Im Großen und Ganzen ein sehr geiler Abschluss.“

Thomas Reifeltshammer (SV Ried)

…über die Partie: „Wir wollten die Partie unbedingt gewinnen. Die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung hat uns dann noch ein wenig aggressiver gemacht. Der Anschlusstreffer war dann enorm wichtig. Was man dann braucht, in so einer Situation sind Zuschauer. Die waren dann voll dabei. Dann war alles wieder drinnen. Unglaublich.“

Roland Daxl (Vorstand Finanzen SV Ried)

…was man aus der Saison mitnimmt: „Demütig bleiben, wenn man kurz einen Erfolg hat. Ruhig bleiben. Zu wissen, was man kann. Sich darauf verlassen, was uns ausmacht, nämlich Zusammenhalt. Alles für den Verein zu geben. Dann ist das ein oder andere auch möglich. Ich glaube ohne Fans, wäre es nicht so vonstattengegangen heute.“

Peter Stöger (Trainer FK Austria)

…über die Nebengeräusche bei der Austria: „Seit Wochen bekommen wir das ganz gut hin, die ganzen Themen die entschieden werden müssen auszublenden. Wir haben auch einige Kranke und Verletzte und haben das ganz ordentlich hinbekommen. Ich hoffe, dass wir das die nächste Woche auch noch hinbekommen.“

…über die Niederlage: „Spieler, die über einen langen Spieler nicht gespielt haben, alles geben, bis sie nur noch das Weiße im Auge haben und dann andere Jungs, die meinen die Partie fertig spielen zu können, ohne dem Aufwand der nötig ist. Dann passiert es so. Das ist extrem ärgerlich. Für uns ist auch klar, dass wir es vergeigt haben das die Zuschauer dabei sein können im Stadion. Zum anderen ist das nichts Neues in der Saison, wenn wir nicht bereit sind ans Maximum zu gehen. Das sollte man nach einem guten Jahr eigentlich wissen.“

…über die Mentalität: „Über einen sehr langen Zeitraum sehe ich ja, dass da vieles Gutes ist. Aber es ist heute so gewesen, dass wir für 20 Minuten ein Gesicht gezeigt haben, welches wir nicht wollen. Das ist mit wenig Mannschaftsgeist, mit wenig unternehmen für den anderen Kollegen. Schauen, dass man selber in einer Form gut aussieht. Es ist dann zu wenig. Das ist schade.“

…über die kommende Partie gegen Hartberg: „Es ist machbar. Das, was wir positiv bewerten können ist, dass wir sehen, wenn wir nicht ans Maximum gehen, dann reichen 15 Minuten damit wir in Ried verlieren. Das Negative ist, dass wir am Montag kein Heimspiel haben. Für uns ist das kein großes Problem. Ich hätte mir aber gewünscht, dass wir den Leuten, die zu dem Verein stehen eine Möglichkeit geben, ins Stadion zu kommen. Das kotzt mich an.“

Alexander Grünwald (FK Austria)

…über die Partie: „Wenn man führt und das Spiel relativ in Griff hat, dann sollte das nicht passieren. Vielleicht waren zu sicher, haben uns den oder anderen Meter nach hinten gespart. Da darfst du einfach nicht drei Tore bekommen. Einfach unnötig. Wir wollten unbedingt ein Heimspiel. Wir wollten das uns und unseren Fans schenken.“

…was heute gefehlt hat: „Wir hatten einige dabei die erkrankt waren. Dafür sind wir aber gut ins Spiel gestartet. Wenn man mit zwei Toren führt bis zur 70. oder 80. Minute, dann muss man das über die Bühne bringen. Egal ob da noch genug Kraft im Tank ist oder nicht.“

…über den Fehler von Patrick Pentz, der zu einem Tor geführt hat: „Der Pentz hat eine super Saison gespielt, das hat er auch bewiesen, indem er zum besten Tormann gewählt wurde. Heute hat er halt einen Fehler gemacht, aber weiter geht’s. Montag haben wir ein wichtiges Spiel, das wollen wir gewinnen.“

…über das kommende Spiel gegen Hartberg: „Ich muss das nüchtern sehen. Wir wollten in das Playoff als Erster. Das haben wir nicht geschafft. Jetzt haben wir halt den zweiten Platz erreicht und haben das Spiel, bei dem es um alles geht. Das ist ein Entscheidungsspiel. Leider auswärts. Aber die Aufgabe erwartet uns.“

Patrick Pentz (FK Austria)

…über die Partie: „Ich fange mal an mit dem 2:1. Das geht auf meine Kappe. Ich muss mich bei der Mannschaft entschuldigen. Ganz klar mein Fehler. Danach war es aber immer noch nicht vorbei. Wir haben dann aber einfach zu zaghaft agiert. Wir wollten es dann zu kompliziert nach vorne oder waren uns dann zu sicher. Ried war dann giftig und hat die Chance noch gewittert. Wir haben es dann zugelassen.“

…über seinen Fehler: „Sowas kann immer wieder passieren. Natürlich ist es schöner als Tormann, wenn sowas nicht passiert. Jetzt ist es halt passiert, aber ich muss einfach nach vorne schauen. An meinem Selbstvertrauen nagt es absolut nicht.“

…über das kommende Spiel gegen Hartberg: „Wir haben da eine Rechnung offen. Es wäre schöner gewesen vor unseren Fans zu spielen. Ich muss da entschuldigen bei den Fans, dass ich das eingeleitet habe, dass wir das Heimspiel nicht haben.“

Alfred Tatar (Sky Experte)

…über die Austria: „Das, was heute passiert ist, darf einer abgeklärten und routinierten Mannschaft so nicht passieren. Es ist aber passiert und das sagt mir, dass viele Spieler, die heute auf dem Feld gestanden sind, mit solchen Situationen noch nicht umgehen können. Wenn von draußen eine Lawine kommt an Emotionen, weil die Zuschauer gegen sie waren. Da konnten die jungen Spieler dieser Welle an Emotionen nichts entgegensetzen.