Marco Rossi darf auf NHL-Debüt hoffen

Österreichs Eishockey-Juwel Marco Rossi darf auf sein NHL-Debüt hoffen. Das berichtet Minnesota-Wild-Insider und Athletic-Journalist Michael Russo.

Demnach überlegt Dean Evason, Cheftrainer der Minnesota Wild, Marco Rossi und Matt Boldy am Donnerstag erstmals in den NHL-Kader zu berufen. Bei den Boston Bruins könnten beide Talente also erstmals in der besten Eishockey-Liga der Welt auflaufen.

Mit Jordan Greenway landete ein wichtige Offensivspieler der Wild im Corona-Protokoll der NHL, daher wurde ein Slot in den ersten beiden Angriffsreihen frei. Der Vorarlberger wurde 2020 an neunter Stelle von Minnesota gedrafted, beim AHL-Farmteam steuerte Rossi in dieser Saison sieben Tore und 16 Assists bei. Boldy ist indes der letzte Spieler der Top-20 des 2019er-Drafts, der noch auf einen NHL-Einsatz wartet.

Evason alluded that Matt Boldy and/or Marco Rossi could be coming up tomorrow for NHL debut Thursday. If Boldy, that would come in Boston, where he played college #mnwild — Michael Russo (@RussoHockey) January 3, 2022

Bild: Imago