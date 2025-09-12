Marcos Nader zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Zu Gast ist Marcos Nader, erster österreichischer EU-Meister im Boxen und erster Österreicher unter den Top 5 der IBF-Weltrangliste

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ mit Marcos Nader am Sonntag ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1

In der kommenden Ausgabe von „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky den ehemaligen österreichischen Boxer und EU-Meister Marcos Nader.

Im Sporttalk spricht der auf Ibiza geborene Wiener über seinen Weg in die Welt des Boxsports. Auch seine größten Erfolge als EBU Champion und IBF International Champion werden thematisiert – und welche Bedeutung sie für seine Karriere hatten.

Nader spricht zudem über seine Einstellung zum Boxsport und darüber, was ihm aus seiner Sicht möglicherweise zu noch größeren Erfolgen gefehlt hat. Neben den sportlichen Themen dreht sich der Sporttalk auch um die Bedeutung seiner Familie für ihn – insbesondere um seinen verstorbenen Bruder, der für Nader sowohl Mentor als auch Geschäftspartner war. Weitere private Einblicke runden die Sendung ab, etwa seine Arbeit, Kinder für das Boxen und den Sport im Allgemeinen zu begeistern.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Marcos Nader wird am Sonntag, 14. September, ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.