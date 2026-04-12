Markovic knackt Top 10: Die jüngsten Startelf-Spieler in Wiener Derbys

Austria-Talent Vasilije Markovic steht im 349. Wiener Derby gegen den SK Rapid in der Anfangsformation der Veilchen. Im Alter von 17 Jahren und 335 Tagen ist der U17-Vizeweltmeister damit einer der jüngsten Spieler, der in einem Wiener Derby von Beginn aufgeboten wurde.

In Wiener Derbys gab es bisher nur acht jüngere Spieler in der Startelf. In den Farben von Rapid waren bisher fünf Akteure jünger – Robert Pecl, Veli Kavlak, Louis Schaub, Oliver Lederer und Yusuf Demir. Bei Austria Wien waren drei Startelf-Spieler in einem Wiener Derby noch jünger als Markovic – Aleksandar Dragovic, Ziad El Sheiwi und Sascha Horvath.

Der jüngste Spieler, der in der Bundesliga-Historie in einem Wiener Derby in der Startelf stand, war Robert Pecl für Rapid im April 1987 (17 Jahre und 147 Tage). Der jüngste Veilchen-Profi in dieser Statstik war Sascha Horvath im April 2014 im Alter 17 Jahren und 227 Tagen.

Bildergalerie: Die jüngsten Startelf-Spieler in Wiener Derbys

Austria Wien gegen SK Rapid ab 16:3o Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria und im Stream mit Sky X!

Bild: GEPA