Marokko und Mali lösen Achtelfinal-Tickets beim Afrika Cup

Mit einem 3:0-Erfolg über Sambia hat am Montag auch Gastgeber Marokko das Achtelfinale des Afrika Cups erreicht.

Für die Nordafrikaner trafen im Stade Moulay Abdallah von Rabat Ayoub El Kaabi (9., 50.) und Real Madrids Brahim Diaz mit seinem dritten Tor im dritten Spiel (27.). Aufseiten Sambias um Ex-Salzburger Patson Daka kam Austria-Lustenau-Stürmer Jack Lahne nicht zum Einsatz.

Neben den erstplatzierten Marokkanern stieg in Gruppe A auch Mali nach einem 0:0 gegen die Komoren auf. Mit Mohamed Camara, Dorgeles Nene, Amadou Haidara (alle Ex-Salzburg) und Mamadou Sangare (Ex-Rapid) standen dabei vier ehemalige österreichische Bundesliga-Kicker am Feld. Ein weiterer, Amadou Dante (Ex-Sturm), saß ebenso wie der von Salzburg an Lausanne verliehene Gaoussou Diakite auf der Bank.

