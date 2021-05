Marsch emotional: “Schwierig das hier zu verlassen”

Red Bull Salzburg steht zum neunten Mal als österreichischer Fußball-Meister fest. Trainer Jesse Marsch holt auch in seiner zweiten Saison das Double. Im Sommer wird er die Salzburger in Richtung Leipzig verlassen, der Abschied fällt ihm sichtlich schwer. “Es ist schwierig das hier zu verlassen”, sagte Marsch nach dem Spiel im Sky-Interview.

Bei Red Bull Salzburg jagd ein Rekord den nächsten. In den vergangenen zwei Jahren hat Jesse Marsch so einiges mit seiner Mannschaft erreicht, was den Trainer sehr stolz macht. ” Ich glaube, dass diese Gruppe in den zwei Jahren viel gezeigt hat, oft super gespielt hat – sogar gegen die besten Mannschaften der Welt. Ich bin sehr glücklich, ein Teil dieser Gruppe zu sein.”



Erfolgsrezept Mentalität?

“Mein Ziel ist immer, dass wir eine starke Gruppe haben, die füreinander arbeitet. Ich habe von Anfang an gesehen, dass wir das hier hatten. Der Zusammenhalt und die Stimmung sind überragend. Die Möglichkeiten mit so einer Mannschaft sind dann großartig”, erklärte Marsch.