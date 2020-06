Marsch lobt Entwicklung von Szoboszlai: “Er ist wie ein anderer Typ”

via

via Sky Sport Austria

Angesprochen auf Toptalent Dominik Szoboszlai hat sich Salzburg-Trainer Jesse Marsch sehr zufrieden mit der Entwicklung seines Schützlings gezeigt.

“Vom Saisonanfang bis jetzt – er ist wie ein anderer Typ”, sagte der US-Amerikaner auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den LASK (Sonntag ab 19 Uhr bei Sky Sport Austria 1 HD – mit Sky X kannst du das Spiel live streamen).

“Er war von Anfang an kein schlechter Typ, aber er war jung. Er brauchte Zeit und Druck in jedem Training”, schilderte Marsch die Entwicklung des Ungarn.

“Jetzt können wir einen Spieler sehen, der mit so viel Selbstvertrauen, Konzentration, Mentalität, Intensität und Qualität spielt.”, sagte Marsch.

Laut dem Salzburger Coach hat Szoboszlai die durch das Coronavirus bedingte Spielpause hervorragend genutzt. “Er war jeden Tag so fit und so stark”, lobt Marsch den hoch veranlagten Mittelfeldspieler, der zuletzt in Hartberg mit einer Dreierpack auf sich aufmerksam gemacht hat.

Auch Daka erhält großes Lob

Auch bei Szoboszlais Teamkollegen Patson Daka kommt Marsch aus dem Schwärmen fast nicht mehr heraus.

“Er ist ein unglaublicher Typ, er ist so nett”, sagte Marsch über den Salzburger Toptorjäger. Für den Coach stehen die Chancen gut, dass Daka eine rosige Zukunft vor sich hat. “Er kann ein Top-Stürmer in Europa sein”, so Marsch.

Video: Marsch über Daka: “Er kann ein Top-Stürmer in Europa sein”