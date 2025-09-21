Martinelli kontert Haaland: City verpasst Sieg bei Arsenal

Startrainer Pep Guardiola und Manchester City haben in der englischen Premier League spät einen Sieg aus der Hand gegeben. Im Topspiel beim Vizemeister FC Arsenal kassierten die Skyblues in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 1:1 (1:0). Damit bleibt City nach einem durchwachsenen Saisonstart weiter im Mittelfeld der Liga stecken.

Nach der frühen Führung für die Gäste durch Erling Haaland (9.) traf der eingewechselte Gabriel Martinelli (90.+3) zum viel umjubelten Ausgleich für Arsenal, das damit zehn Punkte hat und erster Verfolger des FC Liverpool bleibt. Der Meister und Tabellenführer steht mit der perfekten Bilanz von 15 Punkten einsam an der Spitze.

Gegen seinen einstigen Co-Trainer und heutigen Arsenal-Coach Mikel Arteta ließ Guardiola sein Starensemble ungewohnt defensiv auftreten. Die frühe Führung durch Haaland, der nach einem Konter freistehend vor dem Tor cool blieb, spielte City in die Karten. Arsenal schnürte den Gegner immer weiter ein, kam vor der Pause aber nur mit Noni Madueke gefährlich zum Abschluss (45.+1).

Nach der Pause wurde die Partie etwas offener. Arsenal schnürte die Gäste immer weiter in der eigenen Hälfte ein, schloss aber zu ungenau ab. City setzte weiter auf Konter, doch Haaland (57.) und Jeremy Doku (82.) konnten nicht erhöhen. Das nutzte Martinelli.

