Match-Predictions: Das sind die 8 Tipps von Sebastian Prödl für Österreich vs. Nordmazedonien

via

via Sky Sport Austria

Am heutigen Sonntag um 18:00 Uhr startet das ÖFB-Team gegen Nordmazedonien in die EURO 2020. Österreich hat gegen Nordmazedonien die Chance auf einen historischen Erfolg: Das ÖFB-Team will erstmals bei einer Fußball-Europameisterschaft ein Spiel gewinnen.

Sebastian Prödl, 73-facher ÖFB-Teamspieler hat uns vor der Partie seine acht Tipps verraten. In unseren “Match-Predictions” kannst du ebenfalls deine acht Tipps abgeben und dich mit Sebastian Prödl messen. Alle registrierten Sky Community-User können zudem eines von 10 x 20 Euro Wettguthaben gewinnen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen musst du dich zuvor Einloggen bzw. zuvor in der Sky Community HIER registrieren.



Tipp 1

Wie endet das Spiel?

Prödl´s Tipp: Sieg Österreich

Tipp 2

Wie viele Tore fallen in der ersten Spielhälfte?

Prödl´s Tipp: 1 Tor

Tipp 3

Gibt es mindestens einen Elfmeter im Spiel?

Prödl´s Tipp: Ja

Tipp 4

Wie viele Gelbe Karten gibt es im Spiel?

Prödl´s Tipp: 0-2 Gelbe Karten

Tipp 5

Hält Daniel Bachmann die Null?

Prödl´s Tipp: Nein

Tipp 6

Erzielt Marko Arnautovic ein Tor?

Prödl´s Tipp: Nein

Tipp 7

Wie viele Eckbälle gibt es im Spiel?

Prödl´s Tipp: 5-8 Eckbälle

Tipp 8

In welcher Spielhälfte fallen mehr Tore?

Prödl´s Tipp: 2. Spielhälfte

Hier kannst du deine 8 Tipps für das heutige Länderspiel zwischen Österreich und Slowakei abgeben!