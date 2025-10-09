Match-Ratings zu Österreich vs. San Marino: Bewerte das ÖFB-Team!

Das ÖFB-Team hat in der WM-Qualifikation einen historischen 10:0-Erfolg gegen San Marino gefeiert.

Damit hat das Nationalteam einen großen Schritt in Richtung WM 2026 gemacht. Gleichzeitig war das 10:0 der höchste Sieg in der Länderspiel-Geschichte des ÖFB. Die vorherige Bestmarke stammte aus dem Jahr 1977, als Malta mit 9:0 besiegt wurde. Nach 48 Jahren ist dieser Rekord nun Geschichte. Mit dem 45. Länderspieltreffer von Marko Arnautovic fiel ein weiterer Meilenstein in Österreichs Fußballgeschichte. Der Routinier überholte Legende Toni Polster und ist nun alleiniger ÖFB-Rekordtorschütze.

