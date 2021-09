Match-Ratings zum Israel-Spiel: Sky-User strafen ÖFB-Team und Foda ab

via

Die Sky-User haben die Leistung der ÖFB-Spieler nach dem 2:5 gegen Israel in der WM-Qualifikation beurteilt und das ÖFB-Team für den Auftritt in Haifa hart abgestraft. Im System von 1 “sehr schwach” bis 6 “Weltklasse” konnten alle von Franco Foda (mindestens 15 Minuten) eingesetzten Spieler bewertet werden (6 = Weltklasse, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Durchschnitt, 2 = Schwach, 1 = Sehr schwach). Die Bewertung mit den meisten Prozentpunkten fließt in die Wertung ein.

Die Sky-User haben nach der 2:5-Niederlage gegen Israel ein ÖFB-Trio um Aleksandar Dragovic, Alessandro Schöpf und Stefan Ilsanker mit der absoluten Negativbewertung von 1 (=Sehr schwach) bedacht. Ebenfalls ein “sehr schwach” bekam Teamchef Franco Foda für seine Leistung (Aufstellung, Taktik, Wechsel) an der Seitenlinie.

Alle Bewertungen der Sky-User im Überblick

Tor

Daniel Bachmann: 3 – Durchschnitt

Abwehr

Philipp Mwene: 2 – Schwach



Stefan Posch: 2 – Schwach

Martin Hinteregger: 2 – Schwach



Aleksandar Dragovic (bis zur 45. Minute): 1 – Sehr schwach



David Alaba: 2 – Schwach

Mittelfeld

Florian Grillitsch (bis zur 79. Minute): 2 – Schwach



Konrad Laimer (bis zur 79. Minute): 3 – Durchschnitt



Alessandro Schöpf (bis zur 68. Minute): 1 – Sehr schwach

Christoph Baumgartner (bis zur 79. Minute): 3 – Durchschnitt

Louis Schaub (ab der 46. Minute): 3 – Durchschnitt

Yusuf Demir (ab der 68. Minute): 3 – Durchschnitt

Stefan Ilsanker (ab der 79. Minute): 1 – Sehr schwach

Florian Kainz (ab der 79. Minute): 2 – Schwach

Sturm

Marko Arnautovic: 3 – Durchschnitt

Ercan Kara (ab der 79. Minute): 2 – Schwach

Teamchef

Mit der Leistung von Franco Foda (Aufstellung, Taktik, Wechsel) waren die Sky-User höchst zufrieden. Die Community gab dem Teamchef die schlechtestmögliche Bewertung 1 (= Sehr schwach).

Team

Das gesamte ÖFB-Team erhielt von den Sky-Usern ebenfalls die Bewertung 1 (= Sehr schwach).

