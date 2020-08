Die Arizona Coyotes mit Michael Grabner haben in der Play-off-Qualifikation der NHL gegen die Nashville Predators wieder die Führung übernommen. Die Coyotes gewannen am Mittwoch in Edmonton 4:1, liegen damit in der “Best of five”-Serie 2:1 vorne und haben am Freitag die Chance, den Hauptrundeneinzug zu fixieren. Grabner, der im ersten Spiel getroffen hatte, bekam neun Minuten Eiszeit.

(APA)

Bild: Getty