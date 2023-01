Matchwinner Kolo Muani: Frankfurt schlägt Leipzig in Testspiel

Der deutsche Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich auch dank Vizeweltmeister Randal Kolo Muani im Testspiel gegen RB Leipzig durchgesetzt.

Das Team von Oliver Glasner besiegte den Ligakonkurrenten in Abu Dhabi unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 4:2 (1:2).

Der Ex-Frankfurter Andre Silva hatte nach Jesper Lindströms frühem 1:0 (7.) per Doppelpack für die Leipziger Halbzeitführung gesorgt (35., 45.). Frankfurt schlug jedoch in Hälfte zwei zurück: Rafael Borre besorgte zunächst den Ausgleich (70.), ehe Kolo Muani, der bei der WM in Katar mit der französischen Nationalmannschaft erst im Finale an Argentinien gescheitert war, die Partie mit einem Doppelpack entschied (72., 84.).

Genesener Witz trifft bei Leverkusen-Sieg

Rückkehrer Florian Wirtz (19) weckt bei Bayer Leverkusen weiterhin Hoffnungen auf eine starke zweite Saisonhälfte. Der Youngster traf auch am Samstag im Test gegen den italienischen Zweitligisten FC Venedig sehenswert, Bayer gewann das Spiel mit 2:1 (2:0). Die Führung erzielte Wirtz nach einem Solo von der linken Seite (37.), Amine Adli (44.) legte nach. Der Amerikaner Andrija Novakovich (68.) verkürzte für Venedig.

Wirtz hatte noch in der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss erlitten, im Dezember stand er im Test gegen den FC Zürich (4:1) dann erstmals wieder in der Startelf – und traf gleich per Distanzschuss.

(SID).

Beitragsbild: Imago.