Matchwinner Maguire! Nächste Pleite für Liverpool

Pleite im Prestigespiel: Der FC Liverpool hat im 100. Anfield-Duell mit Manchester United seine Negativserie fortgesetzt.

Der englische Meister scheiterte beim 1:2 (0:1) im Aufeinandertreffen der beiden Rekordmeister an seiner Chancenverwertung und kassierte die vierte Pflichtspielniederlage in Folge.

Ein Sturmlauf in der zweiten Hälfte verhalf den Reds vor dem Champions-League-Spiel bei Eintracht Frankfurt am Mittwoch (21.00 Uhr) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Cody Gakpo (78.). Bryan Mbeumo hatte bereits in der zweiten Minute aus spitzem Winkel die Führung der Gäste von Teammanager Ruben Amorim erzielt. Harry Maguire (84.) sorgte im spektakulären zweiten Abschnitt per Kopf für die Entscheidung.

Gakpo trifft dreimal Aluminium

Sinnbildlich für den Liverpooler Chancenwucher stand am Sonntagabend trotz seines Treffers Gakpo. Der niederländische Nationalspieler scheiterte gleich dreimal am Aluminium: Zunächst traf er nach einem Solo (21.) am Pfosten, dann mit einer abgefälschten Flanke (33.) und schließlich nach einer Hereingabe von Mohamed Salah (50.). Nach dem erneuten Rückstand setzte er zudem freistehend und aus nächster Nähe einen Kopfball neben das Tor (87.).

Für ManUnited vergaben Bruno Fernandes (24.) und Mason Mount (27.) gute Gelegenheiten, um die Führung im ersten Abschnitt auszubauen. Durch die Einwechslung von Wirtz, der neben dem Hugo Ekitiké ins Spiel kam, setzte Arne Slot alles auf Angriff. Der Lohn folgte scheinbar durch Gakpos Tor. Doch Maguire schlug für die bis dahin lange abgemeldeten Gäste zurück.

United beendete im Jubiläums-Gastspiel beim Erzrivalen damit eine neun Jahre andauernde Sieglos-Serie an der Anfield Road, der bislang letzte Auswärtssieg in Liverpool war 2016 gelungen.

Alle Tore:

0:1 Mbeumo (2.)

1:1 Gakpo (78.)

1:2 Maguire (84.)

