Matchwinner Messi! Inter Miami dreht Spiel gegen Porto

Lionel Messi hat Inter Miami bei der Klub-WM zu einem 2:1-Sieg über den FC Porto geschossen.

Der argentinische Weltmeister versenkte in Atlanta in der 54. Minute einen Freistoß zum Endstand. Die Portugiesen waren durch einen Elfmeter von Samu Aghehowa in Führung gegangen (8.), Telasco Segovia glich aus (47.).

Miami hält in Gruppe A nach zwei Spielen ebenso bei vier Punkten wie Palmeiras. Die Brasilianer gewannen gegen Al Ahly 2:0. Die zwei Sieger treffen im abschließenden Match am Dienstag (3.00 Uhr MESZ) aufeinander, bei einem Unentschieden wären beide weiter.

Miami und Porto lieferten sich über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe, den Unterschied machte schließlich Messi. Der bald 37-Jährige schlenzte von der Strafraumgrenze einen Freistoß, den er selbst herausgeholt hatte, ins Tormanneck.

(SID)/Bild: Imago