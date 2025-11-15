Matchwinner Moser! ÖFB-U17 steht im WM-Achtelfinale

Österreichs U17-Fußball-Nationalteam hat bei der WM in Katar den Sprung ins Achtelfinale geschafft!

Die Truppe von Teamchef Hermann Stadler setzte sich am Samstag nach mit drei Siegen erfolgreich absolvierter Gruppenphase im Sechzehntelfinale gegen Tunesien mit 2:0 durch. Johannes Moser wurde spät zum Matchwinner, zuerst verwandelte der Liefering-Akteur einen Elfmeter (83.), dann wurde sein Schuss von Mazen Slama Essefi ins eigene Tor abgelenkt (84.). Nun wartet England.

Nach den Erfolgen gegen Saudi-Arabien (1:0), Mali (3:0) und Neuseeland (4:1) waren die Österreicher als Favorit ins erste ÖFB-Spiel der K.o.-Phase gegangen. Viele Chancen waren vor der Pause aber nicht zu sehen. ÖFB-Tormann Daniel Posch konnte einen Schuss von Anisse Saidi parieren (30.). Auf der anderen Seite verpassten Dominik Dobis, der aus zwölf Metern an Slim Bouaskar scheiterte (40.), und Moser (42.) die Führung. Nach Wiederbeginn konnten wieder lange beide Teams keine entscheidenden Akzente setzen. Erst ab Minute 75 gab die ÖFB-Auswahl den Ton an und drängte auf den Siegtreffer.

Drittes Elfmetertor von Moser

Hasan Deshishku scheiterte aus spitzem Winkel am tunesischen Goalie (76.), der sich in der Folge auch bei einer Doppelchance von „Joker“ Filip Aleksic auszeichnen konnte (77.). Vier Minuten später ließ Bouaskar dann einen Schuss aus, Vasilije Markovic erkämpfte sich den Ball und wurde vom Schlussmann gefoult. Den verhängten Strafstoß verwandelte Moser souverän, es war sein dritter Treffer vom Elfmeterpunkt im laufenden Turnier. Eine Minute später brachte er den Ball am tunesischen Goalie vorbei und provozierte damit ein Eigentor.