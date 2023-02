Mathias Honsak: Verliert Darmstadt seinen Shootingstar?

Mathias Honsak ist aktuell der Shootingstar bei Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98. Die Hinrunde hat der Österreicher aufgrund von Verletzungen noch verpasst. Jetzt ist er zurück und liefert.

Mathias Honsak kommt gut gelaunt zum Sky Interview. Der Stürmer von Darmstadt 98 hat auch allen Grund zu lachen. Honsak ist aktuell der Shootingstar beim Zweitliga-Spitzenreiter, war in den letzten drei Spielen an sechs Toren beteiligt. „Ich glaube, das ist einfach dieser Befreiungsschlag, einfach mal ohne Schmerzen zu spielen. Es macht einfach Spaß, mal wieder mit der Mannschaft normal Fußballspielen zu können“, sagt der Österreicher gegenüber Sky.

Bis dato lief die Saison für Mathias Honsak nämlich eher frustrierend. Aufgrund von Verletzungen hat der 26-Jährige in der gesamten Hinrunde kein Spiel machen können. Mental hat ihm seine Familie geholfen, diese Zeit durchzustehen.

Honsak: Ruft die Bundesliga?

Bei allem anderen waren es verschiedene Ärzte, Physiotherapeuten und viel Arbeit: „Das war sehr hart. Gerade in meiner Leidenszeit habe ich sehr viel gemacht. Im Endeffekt war ich auch in der Reha in Schweinfurt, wo ich drei Wochen verbracht habe, in denen meine Mannschaftskollegen Urlaub hatten, weil ich unbedingt fit werden wollte. So habe ich dann auch meinen Weg zurück geschafft. Immer daran geglaubt, dass es gut wird. Und das ist es jetzt auch zum Glück. Im Moment bin ich sehr glücklich, dass ich schmerzfrei trainieren und spielen kann.“

Wenn Mathias Honsak weiter so performt, wie in den letzten Wochen, könnte ihn sein Weg auch bald in die Bundesliga führen. Einige Bundesligisten haben bereits ihre Fühler nach dem schnellen Österreicher ausgestreckt. Aus seinen Ambitionen macht Honsak keinen Hehl: „Ja klar, motiviert so etwas. Das ist ja auch ein Ziel von jedem Fußballer, auch mal in der Bundesliga zu spielen. Für das spielt man auch.“

Honsaks Vertrag verlängert sich bei Aufstieg

Bis dahin zählt für Mathias Honsak aber etwas anderes: „Auf jeden Fall wäre es ein Topziel, mit Darmstadt aufzusteigen. Das ist auch mein erstes Ziel und das, worauf ich jetzt meinen Fokus lege. Alles weitere werden wir dann sehen.“

Möglich, dass Honsak den Lilien in diesem Fall auch weiter erhalten bleibt. Zwar läuft sein Vertrag am Ende der Saison aus. Nach Sky Infos würde er sich aber im Aufstiegsfall automatisch um ein Jahr verlängern, auch die Hessenschau hat darüber berichtet.

(Dennis Bayer, skysport.de) / Bild: Imago