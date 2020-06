Mattersburg-Trainer Ponweiser: “X geht in Ordnung”

via

Der SV Mattersburg und der SCR Altach trennten sich zum Restart der tipico Bundesliga 1:1-Unentschieden. Emanuel Schreiner brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, Jano gelang drei Minuten später der Ausgleich. Damit liegen die Burgenländer nach der ersten Runde der Qualifikationsgruppe als Vierter einen Punkt vor dem neuen Schlusslicht WSG Tirol.

Mattersburg-Trainer Franz Ponweiser: “Es war eine sehr intensive Partie, hohes Tempo. [..] Nach dem Ausgleich war es eine ziemlich ausgeglichene Partie. Ich denke, dass das Unentschieden im Großen und Ganzen in Ordnung geht.”

Das Unentschieden hilft beiden Teams nicht wirklich weiter. Mattersburg liegt nun einen Punkt vor dem Tabellenletzten WSG Tirol. “Für uns ist es wichtig, dass wir von hinten wegkommen. Wir wollen nicht absteigen. Es werden Kleinigkeiten entscheidend sein.”

In der Schlussphase kam es zu einer brenzligen Situation im Altacher Strafraum. Mattersburg-Profi Fabian Miesenböck wurde von Altach-Verteidiger Oum Gouet am Fuß getroffen. Die Pfeife von Schiedsrichter Josef Spurny blieb allerdings stumm. “Wenn ich es jetzt in der Zeitlupe sehe, ein Elfmeter für uns”, meinte Trainer Ponweiser.