Mattersburgs Gruber über Abstiegskampf: “Jetzt sind wir voll drinnen”

Mattersburg-Profi Andreas Gruber nach der 0:1-Niederlage beim SKN St. Pölten…

…über das Spiel: „Wir waren ein-, zweimal unaufmerksam erste Halbzeit und dann rennen wir halt in so einen Konter hinein. Und dann kriegen wir das 1:0. Aber ich glaube, über weite Strecken waren wir klar die bessere Mannschaft. Vor allem zweite Halbzeit haben eigentlich nur noch wir gedrückt und sie haben sich hinten reingestellt. Es gibt so Spiele, da will der Ball einfach nicht ins Tor.“

…über die Tabellensituation: „Wir haben gewusst, wenn wir heute vielleicht als Sieger vom Platz gehen, können wir uns einen Abstand holen. Aber ja, jetzt sind wir voll drinnen. Wir versuchen es nächste Woche wieder besser zu machen.“

Mattersburg-Trainer Franz Ponweiser: “Es ist extrem bitter, dass wir dieses Spiel heute als klar bessere Mannschaft verloren haben“