Matthäus: „Bayern nicht besser als unter Nagelsmann“

Der FC Bayern blamiert sich beim Pokal-Aus in Saarbrücken bis auf die Knochen. Nun muss der Rekordmeister zum Klassiker nach Dortmund. Sky Experte Lothar Matthäus findet deutliche Worte nach dem erneut frühen Ausscheiden.

Was bedeutet das bittere Pokal-Aus für das Spitzenspiel? Sky-Experte Lothar Matthäus sagt im Gespräch mit skysport.de: „Das kann jetzt in alle möglichen Richtungen gehen. Normalerweise ist die DNA des FC Bayern so, dass sie in Dortmund eine Reaktion zeigen und die Herzen der Fans zurückgewinnen. Die Riesen-Blamage und das Aus im Pokal gegen Saarbrücken können sie nicht wieder gutmachen. Das ist geschehen und wirft viele Fragen auf. Aber sie können durch einen Sieg in Dortmund die Schlagzeilen und die Stimmung im Verein und bei den Fans ändern.“

Matthäus: „Nicht besser als unter Nagelsmann“

Erreicht Thomas Tuchel seine Mannschaft nicht? Verstehen die Stars nicht, was Tuchel von ihnen will oder wieso hat man das Gefühl, dass Team und Trainer immer noch nicht so richtig zusammengewachsen sind? Matthäus: „Die Mannschaft spielt auch nach Monaten unter Tuchel immer noch nicht besser als unter Julian Nagelsmann. Es ist Stückwerk. Die hohen Siege gegen Bochum und Darmstadt waren okay, aber wenn man ehrlich ist, hatte man in Kopenhagen, bei Galatasaray, gegen United oder in Mainz schon sehr viel Glück. Die Siege waren nicht unverdient, aber auch nicht großartig herausgespielt.“

Wie kann es sein, dass ein Team gespickt mit Nationalspielern zum vierten Mal in Folge so früh aus dem DFB-Pokal ausscheidet? „Das ist kaum zu erklären. Einmal kann das passieren. Aber in Kiel, gegen Freiburg, 0:5 in Gladbach und jetzt sogar bei einem Drittligisten. Das darf nie und nimmer passieren. Und wenn alles in Ordnung wäre und der Trainer die Mannschaft perfekt eingestellt und aufgestellt hätte, wäre es nicht dazu gekommen. Auch die Leistung des Trainers, war im Pokal nicht gut. Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Wo ist die Dominanz, der Spielwitz, die Stärke und der Glaube alles und jeden auf dem Feld zu kontrollieren? Was ist der spielerische Plan? Musiala, Sane und Kane werden es schon richten und das wars? So wird das nichts werden“, prophezeit Matthäus.

Matthäus: Tuchel hat Kimmich verunsichert

Passen Tuchel und der FC Bayern vielleicht doch nicht so gut zusammen, wie sich die Bosse und die vielen Fans gewünscht haben, als einer der besten Trainer der Welt Julian Nagelsmann in München ersetzt hat? Matthäus: „Er hat durch viele Äußerungen Spieler wie Joshua Kimmich verunsichert und das hat nicht zum Erfolg der Mannschaft beigetragen bis zum heutigen Tage. Es kann schon noch eine Liebesbeziehung zwischen Tuchel und Bayern werden. Aber dafür müssen sie Meisterschaft und Champions-League gewinnen. Nur Deutscher Meister zu werden, wird da nicht reichen. Den Titel gab es bereits in der letzten Saison und auch das mit sehr viel Glück.“

Die Bayern blamieren sich in Saarbrücken und scheiden mal wieder extrem früh aus dem DFB-Pokal aus. Sind sie am Samstag in Dortmund trotzdem der Favorit? Schlusswort Matthäus: „Bayern ist in der Bundesliga in jedem Spiel der Favorit, weil der Mann-gegen-Mann-Vergleich immer zu ihrem Gunsten ausgeht. Dortmund ist in der Liga ungeschlagen bisher, ist stabil und ich bin gespannt, ob es Bayern zum ersten Mal in dieser Saison schafft, einen wirklich guten Gegner zu dominieren und verdient zu gewinnen. Dafür müssen sie ein komplett anderes Gesicht als in Saarbrücken zeigen. Dort hat Tuchel im Grunde von Beginn an signalisiert, dass sie es nicht ganz so ernst nehmen und es einen Kane nicht braucht. Zugegeben, der Rest hätte stark genug für Saarbrücken sein müssen.“

War er aber nicht…

HIGHLIGHTS | 1. FC Saarbrücken – Bayern München | 2. Runde DFB-Pokal

(skysport.de) / Bild: Imago