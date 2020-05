Matthäus: “Fußball wird den Leuten gut tun”

Nach der Entscheidung über einen Neustart der Fußball-Bundesligen hat der deutsche Rekord-Nationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus die gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs gerade in der Coronakrise hervorgehoben.

“In Deutschland sind viele Leute fußballinteressiert. Es ist wichtig, nicht nur über das Virus zu sprechen. Der Fußball wird den Leuten gut tun, dafür sorgen, dass wir wieder andere Gesprächsthemen haben. Der Fußball ist eine sehr gute Medizin für die Psyche der Leute”, so Matthäus im Sky-Interview.

Die Politik hatte am Mittwoch den Weg für eine Fortsetzung des Spielbetriebs in der Bundesliga und der 2. Bundesliga frei gemacht. Am Abend informierte die Deutsche Fußball Liga (DFL) die 36 Klubs per Rundschreiben, dass das DFL-Präsidium als zuständiges Gremium beschlossen hat, die Saison am 15. Mai fortzusetzen.

“Vorbildfunktion” für andere Ligen

Matthäus unterstrich die “Vorbildfunktion”, die die Bundesliga für andere Ligen im Ausland habe: “Wenn es funktioniert, werden sich viele an der Bundesliga orientieren. Wie man die Voraussetzungen schafft, um den Spielbetrieb aufzunehmen. Das ist eine Riesenaufgabe, die man stemmen muss.”

(SID).