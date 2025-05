Matthäus legt sich fest: „Zeit von Alaba ist vorbei“

Sky-Experte Lothar Matthäus glaubt nicht mehr recht an David Alaba. „Ich würde David Alaba nicht zurückholen, denn ich denke, die Zeit von David Alaba, auch aufgrund seiner langen Verletzung, ist mittlerweile vorbei. Bayern will sich weiterentwickeln“, sagte Deutschlands Fußball-Ikone in der Sendung Sport & Talk auf ServusTV über den aktuell wieder am Knie verletzten ÖFB-Star.

„Er hat Erfahrung, aber ich glaube, dass seine Höhepunkte in der Karriere als Fußballspieler vorbei sind.“

Alaba soll Vertragsauflösung abgelehnt haben

Alabas Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis Sommer 2026. Immer wieder wird der langjährige Bayern-Spieler medial auch mit einer (vorzeitigen) Rückkehr nach München in Verbindung gebracht. Wie der spanische Radiosender Cadena Ser nun berichtete, sollen die Königlichen Alaba im vergangenen Jänner sogar eine Vertragsauflösung schmackhaft gemacht haben, was der bald 33-Jährige abgelehnt haben soll.

Alaba laboriert aktuell an einem Meniskusriss im linken Knie. Mit Martin Harnik hatte er in der Servus-Diskussionsrunde auch einen prominenten Fürsprecher. „Wenn David jetzt noch einmal gesund wird – denn er hat auf jeden Fall die Einstellung dafür, den Körper dafür – dann schafft er es auch noch einmal bei Real Madrid eine Rolle zu spielen“, meinte der frühere ÖFB-Teamstürmer.

(APA)

Bild: Imago