Matthäus zweifelt an „Nobody“ Bjelica

Union Berlin hat mit Nenad Bjelica seinen neuen Trainer vorgestellt. Sky Experte Lothar Matthäus sieht die Verpflichtung des Kroaten kritisch.

Mit einer deutlichen Ansage stellte sich Nenad Bjelica als neuer Union-Trainer auf der Pressekonferenz vor: „Wer seine Leistung auf dem Platz bringt, der wird in Nenad Bjelica seinen besten Freund haben. Wer nicht, der bekommt Probleme“, erklärte der 52-Jährige deutlich.

Und ergänzte: „Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft aus einer schwierigen Phase herauszuführen und ihre Stärken wieder zur Geltung zu bringen.“

Bjelica ohne Bundesliga-Erfahrung als Trainer

Ob er die Wende bei Union schaffen kann, zweifelte Sky-Experte Lothar Matthäus bei Sky90 jedoch an: „Die Bundesliga kennt er noch nicht, außer als Spieler. Aber das ist schon lange her“, meinte Matthäus.

Bjelica spielte von 2001 bis 2004 beim 1. FC Kaiserslautern, doch der Fußball habe sich seitdem geändert, so Matthäus weiter. „Ob man mit einem Nobody diesen Fall auffangen kann, ist natürlich ein großes Risiko“, meinte der Weltmeister von 1990.

Zuvor gab es Spekulationen über ein spektakuläres Engagement Rauls als Union-Trainer. Doch der Spanier bleibt als U23-Trainer bei den Königlichen, auch weitere Kandidaten mit Bundesliga-Erfahrung wie Oliver Glasner, Alfred Schreuder oder Bo Svensson waren aus dem Rennen.

Matthäus: „Schwierige und heikle Aufgabe“

„Wir haben mit Nenad Bjelica einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen können, der erfolgreich in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unsere Mannschaft führen möchte und welche Art Fußball sie spielen soll; ihm vertrauen wir die Aufgabe an, sie wieder zum Erfolg zu führen“, erklärte Union-Präsident Dirk Zingler zum neuen Coach.

Bjelica trainierte zuletzt den türkischen Erstligisten Trabzonspor, wurde Anfang Oktober jedoch nach nur sechs Monaten wieder entlassen. Am längsten im Amt war Bjelica bei Dinamo Zagreb mit 100 Spielen an der Seitenlinie – dabei holte er unter anderem zwei kroatischen Meisterschaften und wurde einmal Pokalsieger. In der ADMIRAL Bundesliga trainierte Bjelica den Wolfsberger AC und die Wiener Austria.

Nun muss Bjelica Union aus der Abstiegszone führen, ausgerechnet auf ihn zu setzen, sei „ganz sicher für viele überraschend“, so Matthäus. „Einer, der noch nie in der Bundesliga trainiert hat, soll Union Berlin retten, das ist eine schwierige und heikle Aufgabe.“

