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ADMIRAL Bundesliga

Matthias Seidl erzielt das Tor der Saison 2025/26

Die Sky-User haben entschieden: Matthias Seidl vom SK Rapid erzielt das Tor der Saison 2025/26.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler setzte sich mit etwas mehr als 2.000 Stimmen gegen die Treffer von Sasa Kalajdzic (LASK/1.837 Stimmen), Abubakr Barry (FK Austria Wien/1.450), Jacob Italiano (Grazer AK/1.279) und Patrick Greil (SCR Altach/648) durch.

Sein Freistoß-Hammer gegen Sturm Graz in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga brachte Seidl die Auszeichnung ein.

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Foto: GEPA