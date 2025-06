Mavs sichern sich Ausnahmetalent Flagg im NBA-Draft

Die Dallas Mavericks haben ihren neuen Superstar. Keine fünf Monate nach der aufsehenerregenden Trennung von Luka Doncic sicherten sich die Texaner am Mittwoch (Ortszeit) mit dem Erstwahlrecht beim NBA-Draft in New York wie erwartet Ausnahmetalent Cooper Flagg.

Der 18-Jährige ist der zweitjüngste Spieler der Geschichte, der bei der Talenteziehung der nordamerikanischen Basketball-Profiliga als Nummer eins ausgewählt wurde. Nur LeBron James war 2003 noch um neun Tage jünger.

Die Mavericks hatten Glück, trotz einer Wahrscheinlichkeit von lediglich 1,8 Prozent die erste Wahl zu erhalten. Flagg darf seine NBA-Karriere nun an der Seite etablierter Stars wie Anthony Davis, Kyrie Irving und Klay Thompson beginnen. „Es ist ein Traum, der wahr wird“, sagte der 2,06 m große Flügelspieler, der zuletzt ein Jahr auf dem College für die renommierte Duke University aktiv war. Flagg wird erst im Dezember 19 Jahre alt und gilt mit dem 2023 von den San Antonio Spurs ausgewählten Victor Wembanyama als größtes Talent seiner Generation.

Die Spurs entschieden sich an zweiter Stelle diesmal für Spielmacher Dylan Harper. Die Toronto Raptors von Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl wählten mit dem neunten Pick etwas überraschend den 20-jährigen Collin Murray-Boyles aus. Der athletische Forward von der Universität von South Carolina kann im Notfall auch auf Pöltls Center-Position aushelfen. Der Wiener, Österreichs bisher einziger Spieler in der stärksten Liga der Welt, war im Draft 2016 von den Raptors ebenfalls an der neunten Stelle ausgewählt worden.

