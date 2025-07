„Maximal frustriert“: Hamilton stellt Negativrekord auf

Rekordweltmeister Lewis Hamilton erlebte in Spa-Francorchamps einen Horror-Tag in seinem Ferrari. Anschließend war der 40-Jährige so richtig bedient – und auch sehr ratlos. Was für ein Desaster!

Hamilton erlebte im belgischen Spa-Francorchamps einen neuerlichen Rückschlag in seinem ersten Ferrari-Jahr. Der 40-Jährige kam im Sprint-Qualifying nicht über P18 hinaus. Es war das erste Mal überhaupt in diesem 2023 eingeführten Format, das ein Ferrari-Pilot in SQ1 bereits die Segel streichen musste. Negativrekord!

„Ich bin maximal frustriert. Wir haben viel Arbeit reingesteckt und dann so früh auszuscheiden, das ist kein schönes Gefühl“, sagte ein völlig enttäuschter Hamilton am Sky Sport-Mikrofon. Die Scuderia war mit einem großen Update-Paket nach Belgien gereist und hatte gehofft, einen großen Schritt nach vorne zu machen.

Fahrfehler! Hamilton raus in Q1

Ein gebrauchter Tag

Doch bei Hamilton lief nichts zusammen am Freitag. Im ersten Versuch verbremste sich der Brite in Kurve 14, verlor dabei rund sieben Zehntel. Bei seinem zweiten und letzten Schuss war Hamilton voll auf Kurs, verlor seinen SF-25 dann aber beim Anbremsen in die Bustop-Schikane und rutschte von der Strecke. Game over!

„Der Reifen hat blockiert in der letzten Schikane. Das ist mir zum ersten Mal in meiner Karriere so passiert. Das Auto ist nicht gerade sehr toll. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, erklärte Hamilton den Vorfall. Das Auto sei mit dem Update-Paket auch nicht „fahrbarer geworden“.

Teamkollege Charles Leclerc schaffte es damit allerdings auf P4.

Die Highlights des Sprint-Qualifying

