Mbappe-Doppelpack sichert PSG Sieg gegen Lyon

Kylian Mbappe hat seinen zweiten Doppelpack in der Ligue 1 in Folge erzielt. Der Superstar von Paris St. Germain traf am Sonntag beim 4:1-Auswärtssieg bei Olympique Lyon zweimal (4./Elfmeter, 45.+2). Damit besserte der 24-jährige Stürmer sein Saison-Torkonto auf fünf Treffer auf. PSG ist nach zwei Siegen und zwei Remis mit acht Zählern in der Tabelle erster Verfolger von Leader AS Monaco (10), bei dem der Vorarlberger Adi Hütter erfolgreich als Trainer tätig ist.

LASK-Europa-League-Gegner Toulouse trennte sich von Clermont Foot, wo ÖFB-Teamspieler Muhammed Cham durchspielte, 2:2.

(APA) / Bild: Imago