Mbappé fehlt Real auch bei Supercopa

Real Madrid muss in der spanischen Supercopa auf Starstürmer Kylian Mbappé verzichten. Das geht aus der Kaderliste der Königlichen für den als Mini-Turnier in Saudi-Arabien ausgetragenen Wettbewerb hervor.

Der französische Nationalspieler leidet an einer Knieverletzung, wegen der er bereits das vergangene Ligaspiel gegen Betis Sevilla (5:1) verpasst hatte. Im Halbfinale der Supercopa trifft Real am Donnerstag (20.00 Uhr) in Dschidda auf den Stadtrivalen Atlético Madrid.

Laut der spanischen Sportzeitung Marca wolle der Klub die „Entwicklung seines Zustands“ abwarten, um zu entscheiden, ob der Franzose für ein mögliches Finale infrage kommt und zur Mannschaft stößt. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet hingegen, Mbappé werde „wahrscheinlich mindestens drei Wochen“ ausfallen und beruft sich dabei auf eine Quelle aus dem näheren Umfeld des Spielers.

Damit würde der 27-Jährige deutlich mehr Spiele als nur das mögliche Finale des ausgelagerten Pokalwettbewerbs verpassen, in dem Meister FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick oder Athletic Bilbao warten würden. Am 20. Januar spielt Real in der Champions League gegen die AS Monaco, drei Tage zuvor kommt Abstiegskandidat UD Levante in die Hauptstadt.

