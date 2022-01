Mbappe in Rage! Superstar lässt Unmut nach gelber Karte freien Lauf

via

via Sky Sport Austria

PSG-Superstar Kylian Mbappe ist mit der gelben Karte, die er sich beim 2:0-Sieg gegen Stade Brest abgeholt hat, so gar nicht einverstanden gewesen.

Glücklich wirkte Kylian Mbappe beim 2:0-Sieg über Stade Brest nicht immer. Zwei Minuten nachdem er selbst die Führung markiert hatte, foulte er Brest-Profi Hugo Magnetti und startete eine Rudelbildung. Die beiden Streithähne wurden daraufhin mit einer gelben Karte verwarnt – für Mbappe war es die Fünfte.

Außenmikros fangen Mbappe-Kritik ein

Der Angreifer zeigte sich daraufhin gereizt, konnte den gelben Karton überhaupt nicht nachvollziehen und holte zum Rundumschlag aus. Seine Kritik wurde von den Außenmikros abgefangen: „Wieso bekomme ich Gelb? Wieso bekomme ich Gelb? Erklärt das mal! Ihr wisst gar nicht, wie man hier pfeift. Immer dasselbe in dieser Liga. Du, du stehst nur an der Seite und siehst das nicht“, meckerte er in Richtung des Assistenten.

Nur eine Kurzschlussreaktion? Eigentlich sollte es für den Weltmeister von 2018 keinen Grund zum Meckern geben. PSG ist souverän auf Meisterkurs, führt die Tabelle mit elf Punkten Unterschied an. Auch Mbappe kann dabei starke Werte und 17 Scorerpunkte bei 18 Ligaeinsätzen vorweisen.

(skysport.de) / Bild: Imago