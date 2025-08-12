Mbappe mit Doppelpack: Real besiegt WSG Tirol klar

Das außergewöhnliche Testspiel-Duell zwischen der WSG Tirol und Champions-League-Rekordsieger Real Madrid endet mit einem klaren 4:0-Erfolg für die „Königlichen“. Kylian Mbappé überzeugte dabei mit einem Doppelpack, während David Alaba eingewechselt wurde.

Vor ausverkauftem Haus im Innsbrucker Tivoli sorgten zwei frühe Treffer durch Real-Verteidiger Eder Militao (10.) sowie Stürmerstar Kylian Mbappé (13.) früh für deutliche Verhältnisse. Mbappé erhöhte in der 59. Minute schließlich auf 3:0, nachdem er der WSG-Defensive enteilen konnte. Den vierten Treffer durch Rodrygo (81.) in der Schlussphase legte Mbappe vor.

Alaba nach einer Stunde bei Real eingewechselt

Die WSG verpasste zwar nach ihren meist per Konter erfolgten Angriffen den erhofften Treffer. In der zweiten Spielhälfte scheiterte Tobias Anselm in der 68. Minute vor Real-Goalie Andriy Lunin. Hingegen konnten sich die eingesetzten WSG-Goalies bei Reals Abschlüssen mehrfach auszeichnen.

Schon davor rotierten die Tiroler mehrfach, während Real von Beginn an auf die Stammelf um Mbappé, den als Kapitän agierenden Vinicius Jr. und Sommer-Neuzugang Trent Alexander-Arnold gesetzt hatte. Letztere wirkten bis kurz nach dem 3:0-Treffer mit. Eine größere Rochade erfolgte dann nach 62 Minuten, als unter anderem auch ÖFB-Teamkapitän David Alaba eingewechselt wurde.

Alaba: Neue Rolle oder weiter Verkaufskandidat?

Bild: GEPA