Mbappe rettet PSG gegen Newcastle in der Nachspielzeit

In der Gruppe F bewahrte Superstar Kylian Mbappe Paris St. Germain vor einer Niederlage – er verwandelte in der achten Minute der Nachspielzeit einen strittigen Handelfmeter zum 1:1 (0:1) gegen Newcastle United.

Das Pariser Starensemble rannte gegen Newcastle nach einem Gegentreffer durch Alexander Isak (24.) bis tief in die Nachspielzeit einem Rückstand hinterher. Mbappe verwandelte schließlich einen umstrittenen Handelfmeter – Verteidiger Valentino Livramento war der Ball von der Brust an die Hand gesprungen – und sorgte für eine deutlich bessere Ausgangsposition für PSG. Die Franzosen haben das Weiterkommen nun beim abschließenden Gruppenspiel in Dortmund in der eigenen Hand.

