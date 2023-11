Triplepacker Mbappe schießt PSG zurück an die Tabellenspitze

Paris Saint-Germain hat dank Kylian Mbappé den Sprung zurück an die Tabellenspitze der französischen FLiga geschafft.

Beim 3:0-Sieg bei Stade Reims am Samstag erzielte Frankreichs Stürmerstar alle drei Tore. Schon in der dritten Minute gelang Mbappé per Direktabnahme der Führungstreffer. In der zweiten Halbzeit machte der Torjäger per Doppelpack (59., 82.) alles klar. Bei einem Lattenschuss wäre Mbappé fast noch ein vierter Treffer gelungen.

Mit 27 Punkten zog der Titelverteidiger an OGC Nizza vorbei, das nach dem 0:0 gegen Montpellier am Freitagabend nun einen Punkt Rückstand hat. Zur Spitzengruppe zählt zudem die von Adi Hütter betreute AS Monaco, die noch Samstagabend bei Le Havre im Einsatz war.

(APA)/Bild: Imago