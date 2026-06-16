Mbappé trifft – und ist Frankreichs Rekordtorschütze

Kylian Mbappé ist zum Rekordtorschützen der französischen Fußball-Nationalmannschaft aufgestiegen.

Im ersten WM-Gruppenspiel der Franzosen gegen Senegal erzielte der Stürmer von Real Madrid am Dienstag seine Länderspieltreffer 57 und 58 und zog dadurch an Olivier Giroud (57) vorbei.

Während Giroud für die bisherige Bestmarke 137 Länderspiele benötigte, erzielte Mbappé seine Rekordtreffer bereits im 99. Länderspiel. In der Rangliste der erfolgreichsten französischen Torschützen folgt Thierry Henry mit 51 Toren in 123 Spielen.

Der Doppelpack gegen Senegal bedeutete für Mbappé dazu sein 13. und 14. Tor bei der dritten Endrunden-Teilnahme, er übertraf damit auch den französischen WM-Rekord von Just Fontaine. Der frühere Angreifer erzielte alle seine 13 Treffer in sechs Spielen beim Turnier 1958.

Mbappé, Weltmeister von 2018, könnte bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada für einen weiteren Rekord sorgen. Bis zur Bestmarke des WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose (16 Tore bei vier Teilnahmen) fehlen dem 27-Jährigen nur noch zwei Treffer.

(SID) / Bild: Imago