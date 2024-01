Mbappe-Triplepack: PSG im Pokal souverän weiter

Mit drei Toren hat Stürmerstar Kylian Mbappe seinen Club Paris Saint-Germain in die nächste Runde des französischen Cups geführt.

Beim Sechstligisten US Revel setzte sich PSG am Sonntagabend erwartungsgemäß klar mit 9:0 (4:0) durch und steht im Sechzehntelfinale. Der 25-jährige französische Teamspieler hatte mit seinen Treffern (16., 45., 48.) großen Anteil am Weiterkommen. Meister PSG hat den Cupwettbewerb zuletzt 2021 gewonnen.

(APA)

Bild: Imago