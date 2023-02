Mbappe und Messi retten PSG – Neymar verletzt out

Die Superstars Kylian Mbappe und Lionel Messi haben Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain am Sonntag vor einem weiteren Rückschlag bewahrt.

Mit späten Treffern sorgten WM-Torschützenkönig Mbappé (87. Minute) und Weltmeister Messi, der einen Freistoß direkt verwandelte (95.), für ein spektakuläres, aber keineswegs überzeugendes 4:3 (2:1) des französischen Meisters im Liga-Heimspiel gegen OSC Lille. PSG festigte damit die Tabellenführung.

Der erste Pflichtspielsieg der Pariser nach zuvor drei Niederlagen taugte aber nur bedingt als Stimmungsaufheller. Nicht nur die teils eklatanten Abwehrprobleme, auch eine Verletzung von Neymar bereitete Sorgen. Der 31-jährige Brasilianer, der zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen hatte (17.), knickte zu Beginn der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf mit dem rechten Fuß um. Er musste mit einer Trage vom Platz gebracht und ausgewechselt werden.

Anders als noch bei der 0:1-Heimniederlage am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München konnte der zuvor am Oberschenkel verletzte Mbappe neben Neymar und Messi von Beginn an stürmen. Der Franzose zeigte bei der 1:0-Führung (11.) auch sofort, warum er der große PSG-Hoffnungsträger ist. Nach Neymars 2:0 schaltete PSG einen Gang zurück und wurde mit drei Gegentoren in Folge bestraft.

