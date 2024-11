Mbappe vergibt vom Punkt! Real verliert auch in Liverpool

Real Madrid kommt in der Champions League weiter nicht in Fahrt. Bei der 0:2-Niederlage an der Anfield Road gegen den FC Liverpool kassierten die Königlichen bereits ihre dritte Pleite in der laufenden CL-Saison.

Alexis Mac Allister brachte die Reds in der 52. Minute nach einer schönen Kombination verdient in Führung. Wenige Minuten später vergab der aktuell kriselnde Superstar Kylian Mbappe per Elfmeter die große Ausgleichschance und scheiterte an LFC-Goalie Caoimhin Kelleher (61.).

VIDEO: Mbappe scheitert vom Punkt

Kurz darauf verschoss auch Liverpools Superstar Mohamed Salah einen Strafstoß und setzte die Kugel neben das Tor (70.). Cody Gakpo erhöhte in der 76. Minute auf 2:0 und machte für die Reds alles klar.

VIDEO: Auch Salah vergibt Elfmeter

Die Mannschaft von Trainer Arne Slot revanchierte sich damit auch zumindest ein wenig für die beiden Final-Niederlagen 2018 und 2022. Zuvor war Liverpool in acht Spielen gegen die Königlichen kein Sieg gelungen.

Real war allerdings mit Verletzungssorgen an die Anfield Road gereist, neben den Langzeitverletzten wie David Alaba, Dani Carvajal oder Eder Militao fielen auch Torjäger Vinicius Jr. und Rodrygo aus. Für die Spanier war es schon die dritte Niederlage in der Ligaphase, mit sechs Zählern liegen sie als 24. gerade noch auf Kurs in Richtung Aufstieg in die Play-offs.

Alle Tore:

1:0 – Mac Allister

2:0 – Gakpo

(APA)/Bild: Imago