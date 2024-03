Mbappe visiert Transfer-Entscheidung noch vor EM-Start an

Kylian Mbappe geht davon aus, dass die Entscheidung über seinen künftigen Club noch vor der EM 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) fallen wird.

„Ich glaube, meine Zukunft wird vor der EM geklärt sein“, sagte der französische Fußball-Star am Freitagabend, einen Tag vor dem Länderspiel gegen Deutschland. Der Vertrag des 25-Jährigen bei Paris Saint-Germain läuft mit Saisonende aus, laut Medienberichten könnte Mbappe seine Karriere bei Real Madrid fortsetzen.

Der Stürmer trifft mit den Franzosen bei der EM am 17. Juni in Düsseldorf auf Österreich. Nach der kontinentalen Endrunde würde er im Sommer auch gern am olympischen Fußball-Turnier in Frankreich teilnehmen, erklärte Mbappe.

