Mbappe winkt irres Sekunden-Gehalt

Nach Informationen von Sky hat Paris Saint-Germain ein Weltrekordangebot von Al-Hilal für Kylian Mbappe in Höhe von 300 Millionen Euro angenommen.

Al-Hilal bietet Mbappe für ein Jahr ein Jahresgehalt von angeblich 700 Millionen Euro an. Pro Sekunde würde der 24-jährige Franzose damit 22 Euro verdienen. Doch ob Mbappe sich überhaupt mit Al-Hilal an den Verhandlungstisch setzt, ist noch völlig offen. Der Ball liegt nach dem Go von PSG nun beim Star-Angreifer, seiner Familie und seinen Beratern.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago